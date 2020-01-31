Власти Канберры объявили чрезывычайную ситуацию в связи с приходом жары

Сегодня власти столицы Австралии Канберры объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает AFP.
К такой мере власти прибегли впервые с 2003 года.
Ожидается, что в ближайшие дни Австралию ждут мощные тепловые волны. Согласно прогнозам, пожары могут затронуть южные пригороды города, в которых живет около 400 тыс. человек.
30 января температура воздуха в штате Южная Австралия достигла +40 0 °C, ожидается, что сегодня волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру. В выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45 0 °C.
Власти говорят, что жара, сопровождаемая сухими ветрами, создаст благоприятные условия для лесных пожаров в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, где бушуют еще более 80 пожаров.
По прогнозу, за волной жары придут дожди, который помогут ослабить пожары, а также, вероятно, вызовут наводнения, пишет агентство
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.
В стране уже погибло 33 человека.
Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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