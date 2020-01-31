Emerging Europe — немецкий эксперт нашёл 7 причин против объединения Москвы и Минска

Россия в последнее время стремится оказать давление на Белоруссию, в том числе с помощью нефти, чтобы Минск пошёл на большую интеграцию, пишет Emerging Europe. Эксперты по-разному оценивают эту ситуацию, однако издание приводит анализ политолога из немецкого аналитического центра, который нашёл семь причин, почему объединения двух стран можно не ждать.



Reuters

Россия и Белоруссия уже год ведут переговоры о более близкой интеграции, но в декабре они застопорились: Москва не смогла убедить Минск пойти на новый формат отношений и прекратила свои поставки нефти, пишет журналист Emerging Europe. В ответ Белоруссия заявила, что постарается снизить зависимость от российской нефти и найти других поставщиков. Лукашенко и Путин ещё должны встретиться в середине февраля для урегулирования этого вопроса.

По словам автора статьи, отказ от поставок нефти Белоруссии связан с попытками Кремля сохранить эту страну в сфере своего влияния. Так, белорусский политолог Арсений Сивицкий отмечает, что у российского разведсообщества и политических лидеров есть «стратегическая фобия», что РФ может потерять Белоруссию в ближайшие 5—10 лет, ведь Минск в последнее время стремится наладить отношения как с западными странами, так и с Китаем. Кроме того, по мнению белорусского эксперта, в ближайшие годы в Белоруссии может смениться власть, ведь придут новые люди с не такими пророссийскими взглядами.

С другой стороны, политолог из Германского совета по международным отношениям Андраш Рац считает, что вряд ли Москва на самом деле будет настаивать на интеграции с Минском, и выделяет на то семь причин. Во-первых, по его словам, белорусские элиты будут категорически против, ведь они утратят власть. Во-вторых, против будет и белорусский народ, хоть он и не станет выходить на массовые протесты. Не встретят и русские объединение с Белоруссией так же, как с Крымом.

В-четвёртых, присоединение Белоруссии будет означать, что прямая граница РФ и НАТО увеличится на 1,2 тыс. км, а в этом российские политики видят большую уязвимость. В-пятых, российский бюджет с трудом потянет 9,5 миллионов белорусов и белорусскую экономику, которая ещё не прошла реформы после советского периода. В-шестых, «новая аннексия», как он выражается, будет иметь для РФ серьёзные международные последствия, включая санкции.

Наконец, некоторые аналитики считают, что Путин собирается после 2024 года остаться у власти, управляя Единым государством РФ и Белоруссии, но, по словам эксперта, гораздо проще было бы изменить конституцию России, чем решать проблемы, которые появятся при присоединении Белоруссии.

Впрочем, Арсений Сивицкий уверен, что объединение остаётся приоритетной целью РФ и что Путин будет продолжать своё давление на Лукашенко, добиваясь от него стратегических уступок. Он даже прогнозирует, что эта ситуация может вылиться в серьёзный кризис, ведь обе стороны не готовы идти на попятную.

Его коллега из немецкого центра придерживается иного мнения. По его словам, РФ стремится не к полномасштабному союзу, а к тому, чтобы получить больше политических и экономических уступок от Минска. Так что Москва будет продолжать давление на Минск, но не ставить под вопрос суверенитет Белоруссии, пишет Emerging Europe.

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