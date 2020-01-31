«Коммерсантъ»: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса, это может привести к росту цен

Китайские производители смартфонов, а также компания Apple, производство которой находится в Китае, отложили сроки поставок в Россию на две недели в связи с тем, что что китайские фабрики продлили новогодние каникулы из-за вспышки коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».

Сроки поставок изменили Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. В связи с ситуацией в Ухане компании в экстренном порядке переключаются на схемы поставок из других регионов Китая и Азии.

Остановка поставок может привести к тому, что уже к концу февраля цены на смартфоны вырастут на 10-15%, а к середине марта в рознице начнут заканчиваться актуальные товары и станут востребованы запасы, рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.





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