«Коммерсантъ»: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса, это может привести к росту цен

«Коммерсантъ»: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса, это может привести к росту цен

31.01.2020, 10:43, Новости дня

Китайские производители смартфонов, а также компания Apple, производство которой находится в Китае, отложили сроки поставок в Россию на две недели в связи с тем, что что китайские фабрики продлили новогодние каникулы из-за вспышки коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».

Сроки поставок изменили Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. В связи с ситуацией в Ухане компании в экстренном порядке переключаются на схемы поставок из других регионов Китая и Азии.

Остановка поставок может привести к тому, что уже к концу февраля цены на смартфоны вырастут на 10-15%, а к середине марта в рознице начнут заканчиваться актуальные товары и станут востребованы запасы, рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы и народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила, что она не в праве исключить из делегации Юлию Левочкину, которая поддержала Россию в ПАСЕ. Об этом она 30 января написала в Facebook. «Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика