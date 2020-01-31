Брошенных в Шереметьеве детей ждет бабушка в Хабаровском крае

Детей, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, будет воспитывать их бабушка. Такое решение принято по итогам комплексной проверки, которую проводит аппарат уполномоченного по правам ребенка. Из Хабаровского края за мальчиками уже вылетели представители официальных служб, передает телеканал "Россия 24".

Как заявил министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова, власти намерены обеспечить финансовую помощь, положенную по закону бабушке в случае воспитания внуков.

В минувшее воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска, оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их​​​. Мать детей проживала отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

По данным следствия, ранее эта семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

В отношении отца детей возбуждено дело по статье "истязание", передает "Интерфакс".

В пятницу губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что в отношении сотрудников органов профилактики безнадзорности детей в Хабаровском крае будут приняты кадровые решения. По его словам в крае пройдет проверка всей системы охраны детей.

Источник: Вести

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