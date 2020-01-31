«Разработанный в России» защищённый планшет нашли на AliExpress. Там он вдвое дешевле

«Разработанный в России» защищённый планшет нашли на AliExpress. Там он вдвое дешевле

31.01.2020, 10:42, Новости дня

На китайской торговой площадке AliExpress обнаружили «двойника» российского защищённого планшета, представленного российской компанией Mobile Inform Group. Устройство выглядит точно так же, ключевых отличий два: операционная система и цена.

Российский MIG T10 x86 может работать не только на Windows (как его китайский «родственник»), но и на Astra Linux версий Орёл/Смоленск. «Лучшая в классе эргономика и производительность, LTE (опционально без модуля связи), прочная конструкция, функциональный порт для периферийных устройств обеспечивают многолетнюю непрерывную эксплуатацию», — говорится в описании устройства.

Очевидно, российская компания просто заказала в Китае версию представленного на AliExpress планшета Winpad W1000 с более продвинутыми характеристиками: MIG T10 x86 использует более производительный процессор Intel и оснащён большим объёмом оперативной (а также, опционально, встроенной) памяти.

Планшет (и китайский, и «российский») адаптированы для использования в самых суровых условиях, включая минусовые температуры (использованы морозостойкие аккумуляторы), защищены от воды, пыли и падений. Но цены различаются существенно: устройство с AliExpress можно заказать за 41 — 45 тысяч рублей, а его российский «близнец» обойдётся в суму от 105 118 рублей и выше.

Ключевое преимущество MIG T10 x86 для отечественных клиентов из корпораций и госструктур — использование системы Astra Linux, которая сертифицирована для работы с информацией, содержащей государственную тайну. Таким образом, планшет соответствует всем требованиям безопасности информации СЗИ ФСТЭК, Минобороны и ФСБ России.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



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