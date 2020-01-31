На территории Новосибирской области закрыты сайты с «липовыми» дипломами

На территории Новосибирской области закрыты сайты с «липовыми» дипломами

31.01.2020, 10:42, Новости дня

Подделки не пройдут. Барабинская транспортная прокуратура закрыла сайты с "липовыми" дипломами. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".

Выяснилось, что в интернете можно было беспрепятственно приобрести поддельные документы о получении образования в железнодорожной отрасли. Причем, естественно, проходить обучение по специальности необходимости не было. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, электронные ресурсы распространяли подделки на территории всей Новосибирской области.

В соответствии с законами РФ, сайты, распространяющие запрещенную информацию, подлежат закрытию. Иски, направленные в суд Барабинской транспортной прокуратурой, полностью удовлетворены. По информации, полученной в пресс-службе ведомства, теперь Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций внесет сайты в соответствующий список и заблокирует содержащуюся на них информацию.

Текст:
ГТРК "Новосибирск"

Источник: Вести



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