На территории Новосибирской области закрыты сайты с «липовыми» дипломами

Подделки не пройдут. Барабинская транспортная прокуратура закрыла сайты с "липовыми" дипломами. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".

Выяснилось, что в интернете можно было беспрепятственно приобрести поддельные документы о получении образования в железнодорожной отрасли. Причем, естественно, проходить обучение по специальности необходимости не было. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, электронные ресурсы распространяли подделки на территории всей Новосибирской области.

В соответствии с законами РФ, сайты, распространяющие запрещенную информацию, подлежат закрытию. Иски, направленные в суд Барабинской транспортной прокуратурой, полностью удовлетворены. По информации, полученной в пресс-службе ведомства, теперь Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций внесет сайты в соответствующий список и заблокирует содержащуюся на них информацию.

Текст:

ГТРК "Новосибирск"

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы и народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила, что она не в праве исключить из делегации Юлию Левочкину, которая поддержала Россию в ПАСЕ. Об этом она 30 января написала в Facebook. «Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех […]