На территории Новосибирской области закрыты сайты с «липовыми» дипломами

Подделки не пройдут. Барабинская транспортная прокуратура закрыла сайты с "липовыми" дипломами. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".
Выяснилось, что в интернете можно было беспрепятственно приобрести поддельные документы о получении образования в железнодорожной отрасли. Причем, естественно, проходить обучение по специальности необходимости не было. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, электронные ресурсы распространяли подделки на территории всей Новосибирской области.
В соответствии с законами РФ, сайты, распространяющие запрещенную информацию, подлежат закрытию. Иски, направленные в суд Барабинской транспортной прокуратурой, полностью удовлетворены. По информации, полученной в пресс-службе ведомства, теперь Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций внесет сайты в соответствующий список и заблокирует содержащуюся на них информацию.
Текст:
ГТРК "Новосибирск"
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы и народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила, что она не в праве исключить из делегации Юлию Левочкину, которая поддержала Россию в ПАСЕ. Об этом она 30 января написала в Facebook. «Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Не все сетчатые имплантаты для лечения грыж одинаково безопасны. Разбираемся / 16 января
- «Крылья Советов» усилились защитником сборной Алжира / 31 января
- Помпео звонил Зеленскому спросить, что тот делает в Омане – Елисеев / 14 января
- Видео: Смартфон мультимиллиардера сломали через WhatsApp / 22 января
- Украина сделает демарши Казахстану после заявления Токаева о Крыме – МИД / 4 декабря
- Ученые смогли сделать фМРТ одновременно двоим / 16 января
- Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера / 10 января
- Директора ФБК задержали на выходе из спецприемника в Москве / 16 декабря