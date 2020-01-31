Стая одичавших собак напала на школьника в Тольятти

В Тольятти стая бездомных собак набросилась на гулявшего поблизости от школы мальчика. Нападение произошло на то же улице, где месяцем ранее псы покусали девочку.

Инцидент произошел в четверг, 30 января, во дворе дома №20 по Гидротехнической улице. На записи с камеры наблюдения видно, как собаки устремляются к играющему в снегу мальчику и начинают кусать его за ноги. Школьник бросился к дому и сначала укрылся за машинами, а потом в подъезде.

Нападение произошло на следующий день после того, как областные депутаты поддержали инициативу губернатора и приняли закон, запрещающий отстреливать диких собак. В Тольятти "собачья проблема" стоит особо остро, поскольку местные приюты переполнены, а животных на улицах очень много.

Днем ранее на Ямале прохожие спасли школьника, сбитого с ног собаками.

Источник: Вести

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