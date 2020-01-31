Сестрам Хачатурян изменят обвинение с убийства на самооборону

Переквалификация означает прекращение уголовного преследования.
Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на необходимую оборону, сообщил ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
По его словам, переквалификация означает прекращение уголовного преследования.
Паршин также отметил, что следствие, хоть и признало факты систематического насилия со стороны отца, но при этом не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства.
Ранее СК предложил привлечь к уголовной ответственности старших сестер Крестину и Ангелину, которым на момент убийства отца исполнилось 18 лет, а признанную невменяемой младшую сестру Марию — направить на принудительное лечение.
Смягчающими обстоятельствами следствие признало то, что сестры Хачатурян на протяжении длительного времени подвергались «физическим и психическим страданиям» из-за действий отца.
В октябре были обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян.
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