Плюс 200 рублей. Новосибирским пенсионерам подняли пособие на похороны

Сейчас пособие на похороны составляет чуть больше 7,1 тысяч рублей.

С 1 февраля в Новосибирской области на 200 рублей повысят пособие на погребеник. Пенсионный фонд выплачивает его в случае смерти неработающего пенсионера.

«Проиндексированный размер выплаты составит 7349,83 рубля с учетом районного коэффициента», — сообщила пресс-служба регионального отделения ПФР 31 января.

Сейчас пособие на похороны составляет чуть больше 7,1 тысяч рублей. Его увеличили на 214 рублей и 7 копеек.

Пособие дается на погребение умерших пенсионеров, если на день смерти они не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Его должны выплатить любому, кто возьмется за организацию похорон.

Пособие не смогут получить те, кто обратится в ПФР через шесть месяцев после смерти родственника.

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