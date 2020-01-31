Глава горсовета Керчи подала в отставку из-за пирогов для блокадников. И тут же передумала

Чиновница назвала свои действия сиюминутной слабостью.
Глава городского совета Керчи Мая Хужина подала в отставку из-за негативной общественной реакции на проведенную в городе акцию с вручением ветеранам пирогов. Как сообщила Хужина ТАСС, она «уже написала» заявление об отставке.
Однако спустя всего несколько минут появилось опровержение:
«Я отзываю свое заявление [об отставке], это была сиюминутная слабость», — сказала Хужина ТАСС.
По её словам, она не видит своей вины в скандале с блокадниками.
Также стало известно, что в отставку подала заместитель главы горсовета Керчи Лариса Щербула, сообщается в телеграм-канале «Единая Россия. Официально».
27 января в Керчи депутаты городского совета и республиканского парламента посетили 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда, и вручили им медали, грамоты и цветы, а также пироги, завернутые в пакеты немецкого производства.
Хужина опубликовала в своем фейсбуке фотографии с акции (позже пост был удален), на которых депутаты в шубах вручают блокадникам пироги, похожие на завернутый в пластик хлеб. Пользователи соцсетей сочли подарки ветеранам слишком скромными, схожие претензии высказали и некоторые политики и общественные деятели.
Представители горсовета попытались объяснить, что «это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем», которые специально для ветеранов изготовила татарская община города.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обстоятельства произошедшего выясняются, но сам он считает, что участвовавшие в акции депутаты, включая главу горсовета Керчи, должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены мандатов и исключены из «Единой России».
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