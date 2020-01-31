Рубль снизился к евро и доллару на фоне эпидемии коронавируса

Рубль снизился к евро и доллару на фоне эпидемии коронавируса

31.01.2020, 10:37, Разное

Утром 31 января на Московской бирже российская валюта продемонстрировала незначительное снижение. Курс рубля составил 63,03 за доллар и 69,41 за евро.

Эксперты объясняют падение отечественной валюты со снижением цен на нефть и выходом инвесторов из рисковых активов. По данным «Интерфакс», это связано с беспокойством по поводу распространения коронавируса.



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