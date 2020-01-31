Сотрудники ФСБ ликвидировали межрегиональный канал поставки наркотиков в Твери

Тверской суд вынес приговор двум участникам межрегиональной ОПГ. Наркоторговцы перевозили в Верхневолжье крупную партию запрещенных веществ. Канал поставки наркотиков ликвидировали сотрудники ФСБ по Тверской области в сотрудничестве с региональным УГИБДД, сообщает ГТРК "Тверь".

На скамье подсудимых оказались двое жителей Московской области — 24-летний Станислав Зайцев и 23-летний Руслан Нуриев. Оба лини были задержаны с поличным на территории Тверской области в тот момент, когда перегружали наркотические средства из тайника в свой автомобиль.

В результате операции сотрудникам спецслужбы удалось изъять из незаконного оборота 15 килограммов мефедрона. Это сильнодействующий синтетический наркотик. Примерная стоимость партии составляет порядка 22 миллионов рублей. Однако привести план в исполнение наркоторговцы не смогли.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники в УФСБ РФ по Тверской области. В результате суд признал молодых людей виновными в попытке сбыта наркотиков в составе ОПГ. Они получили по 9,5 лет в колонии строгого режима. Также Зайцев и Нуриев обязаны будут заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей каждый. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ГТРК "Тверь"

Источник: Вести

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