Australian Open. Бабош и Младенович выиграли финал женских дуэтов

Теннисистка из Венгрии Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович выиграли первый в сезоне турнир "Большого шлема" в парном женском разряде. В финале Открытого чемпионата Австралии они победили чешку Барбору Стрыцову и представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй.
В решающем матче сошлись две первые пары "посева", при этом у Бабош и Младенович был второй номер, а у их соперниц – первый. Но результат финала был ошеломляющим для "бумажных" фаворитов: теннисистки из Венгрии и Франции буквально разгромили конкуренток за час и 12 минут со счетом 6:2, 6:1.
Для Младенович этот титул "Шлема" четвертый в карьере в парном разряде, у Бабош – три такие победы. Два года назад француженка и венгерка также победили на Australian Open.
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