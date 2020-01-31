«Алмаз-Антей» анонсировал показ новейшего ЗРК «Викинг» на выставке в Индии

Модели боевых средств из состава новейшего зенитно-ракетного комплекса «Викинг» покажет концерн ВКО «Алмаз-Антей» на выставке «DEFEXPO INDIA – 2020», сообщили в пресс-службе концерна.

Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020» пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).

«В рамках «DEFEXPO INDIA – 2020» концерн впервые в Республике Индия представит модели боевых средств ЗРК «Викинг», в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ из состава ЗРК «Викинг» в масштабе 1:3», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Кроме того, в виде макетов, моделей, видеоматериалов, буклетов и постеров будут показаны зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС/ЗРК) наземного и морского базирования, включая С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», «Риф-М», «Штиль-1» и зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1». Концерн также покажет ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S, Club-N и радиолокационные станции контроля воздушного пространства.

«Особое внимание на форуме будет уделено предоставлению потенциальным заказчикам информации и материалов по восстановительному ремонту техники с заменой элементной базы, а также модернизации средств ЗРК Оса-АКМ» и ЗПРК «Тунгуска», –отметили в пресс-службе.

Делегацию концерна возглавит заместитель гендиректора компании Вячеслав Дзиркалн. По его словам, на «DEFEXPO INDIA – 2020» представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии, а также других стран, принимающих участие в выставке.





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