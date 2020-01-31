Автоновости: GAC предложит новый гибридный кроссовер GS4

Новый китайский кроссовер GAC GS4 поступит в продажу на местном рынке уже в марте нынешнего года.

В компании анонсировали, что новинка появится и в России, однако выход состоится к концу 2020 года. По внешнему виду недорогой кроссовер имеет некоторые схожие элементы с моделью Renault Arkana, которая получила высокий спрос на рынке. В свою очередь, под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 169 л.с. мощности.

Вместе с тем новинка все же имеет индивидуальную особенность в виде бамперов и решетки радиатора. Гибридный кроссовер Renault Arkana обладает запасом хода около 50 километров. При таких параметрах средний расход топлива составит около 1,3 литра на 100 километров пути. Стоимость новинки GAC GS4 равна от 89,8 тысяч юаней.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министерство спорта приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта, сообщили в федерации. «Решением комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», – передает ТАСС сообщение ВФЛА. 21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения […]