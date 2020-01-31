Роспотребнадзор предложил работодателям продлить отпуск для граждан Китая

Роспотребнадзор рекомендовал организациям, в которым работают уехавшие на родину на праздники граждане Китая, продлить их отпуск до особого распоряжения в связи с риском распространения коронавируса.

«В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией в КНР, связанной с новым коронавирусом, в адрес Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Российского союза промышленников предпринимателей, Торгово-промышленную палату Российской Федерации даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников – граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории Китая, продлить их отпуск до особого распоряжения», – говорится в сообщении ведомства.

Одновременно Роспотребнадзор сообщает, что случаев заражения коронавирусной инфекцией, по последним данным, в РФ не выявлено.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

Напомним, 30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.





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