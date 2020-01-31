В Москве и Минске установят мемориальные доски в память Всеволода Чаплина

Президиум Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии постановил увековечить память протоиерея Всеволода Чаплина, сообщает «Интерфакс».

«Решено установить в память о трудах отца Всеволода мемориальные доски в Москве и Минске. Над ними, а также над памятником священнику будет работать народный художник России Салават Щербаков, который является автором памятника святому князю Владимиру у Московского Кремля и памятников всех патриархам Русской церкви у храма Христа Спасителя», — сообщили в Общественной палате.

Щербаков рассказал, каким должен быть памятник Чаплину. «Какого-то гигантизма, пафоса в нем быть не должно, отец Всеволод такого не любил. Это точно будет не бюст: бюсты ставят героям, начальству… Скорее, будет создан так называемый скульптурный портрет, который отражал бы личные качества отца Всеволода и заодно дух времени, поскольку он был одной из ярких, символичных фигур наших дней», — рассказал Щербаков.

Кроме того, в 2020 году совместно с писательскими организациями будет учреждена литературная премия имени Чаплина — ее будут присуждать за «продвижение в литературных произведениях традиционных ценностей и укрепление православия».

Ранее патриарх Кирилл запретил своим викариям посещать отпевание протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом сообщил в своем Facebook бывший главный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин.

Всеволод Чаплин скончался 26 января. Ему был 51 год.

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