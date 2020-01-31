После излечения от коронавируса китаянка рассказала об опасной болезни

Китаянка, которой удалось излечиться от опасного коронавируса 2019-nCoV, пояснила о болезни и врачах, которые ее лечили. Она стала одной из первой, у кого была выявлена болезнь, вызванная коронавирусом, но благодаря грамотным действиям медиков ей удалось выздороветь.
По словам 44-летней Цзян, в Ухань она переехала несколько лет назад, а в Чунцин, где ей стало плохо, вместе с мужем отправилась отпраздновать китайский Новый год. Когда супруг заметил, что жена стала недомогать, он отвез ее в местную клинику, оттуда ее впоследствии перевезли в Центральную больницу «Санься», где она была помещена в карантин.
Ежедневно Цзян получала противовирусные и противоинфекционные препараты, кроме того, врачи использовали методы традиционной китайской медицины. Все это позволило ослабить симптомы, а затем и вовсе побороть коронавирус, отметила Цзян. Она посоветовала не бояться болезни, а при появлении кашля, высокой температуры и других симптомов Цзян рекомендовала сразу обратиться к специалистам.
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