После излечения от коронавируса китаянка рассказала об опасной болезни

После излечения от коронавируса китаянка рассказала об опасной болезни

31.01.2020, 10:21, Разное

Китаянка, которой удалось излечиться от опасного коронавируса 2019-nCoV, пояснила о болезни и врачах, которые ее лечили. Она стала одной из первой, у кого была выявлена болезнь, вызванная коронавирусом, но благодаря грамотным действиям медиков ей удалось выздороветь.
По словам 44-летней Цзян, в Ухань она переехала несколько лет назад, а в Чунцин, где ей стало плохо, вместе с мужем отправилась отпраздновать китайский Новый год. Когда супруг заметил, что жена стала недомогать, он отвез ее в местную клинику, оттуда ее впоследствии перевезли в Центральную больницу «Санься», где она была помещена в карантин.

Ежедневно Цзян получала противовирусные и противоинфекционные препараты, кроме того, врачи использовали методы традиционной китайской медицины. Все это позволило ослабить симптомы, а затем и вовсе побороть коронавирус, отметила Цзян. Она посоветовала не бояться болезни, а при появлении кашля, высокой температуры и других симптомов Цзян рекомендовала сразу обратиться к специалистам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство спорта приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта, сообщили в федерации. «Решением комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», – передает ТАСС сообщение ВФЛА. 21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика