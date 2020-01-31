Ксения Собчак стала одной из причин задержки рейса из Москвы в Петербург

Ксения Собчак стала одной из причин задержки рейса, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. На это намекнули представители перевозчика, комментируя ситуацию.

Накануне телеведущая объяснила, что вылет самолета из Внуково задержали на 1,5 часа, в этот период пассажиры находились на борту. В итоге Ксения Собчак решила отказаться от полета, поскольку у нее не было времени дожидаться разрешения ситуации. Комментируя случившееся, в авиакомпании уточнили, что задержка спровоцирована “объективными причинами”. Одной из таковых стал отказ одного из пассажиров лететь. Имя человека перевозчик называть не стал на фоне закона о персональных данных.

В частности, процедуры авиационной безопасности предполагают, что если пассажир отстраняется от полета, необходимо провести тщательный осмотр его места. Этим занимаются сотрудники полиции и представители службы безопасности.

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