Facebook принимает меры по борьбе с дезинформацией о коронавирусе 2019-vCoV

Компания Facebook, владеющая крупнейшей в мире одноимённой социальной сетью, принимает меры по борьбе с дезинформацией относительно коронавируса 2019-vCoV. В качестве метода будет применяться алгоритм фактологической проверки публикаций как в данной соцсети, так и в Instagram.
Согласно данным, обнародованным на официальном интернет-портале Facebook, компания начнёт борьбу с распространением недостоверной информации о китайском коронавирусе 2019-vCoV. При помощи специального алгоритма будет проводиться проверка размещаемых постов, выявляющая ложные сведения, что, в свою очередь, поможет избежать тиражирования дезинформации в названных соцсетях и позволит пользователям получать больше достоверных данных.
Также планируется избавить социальные сети Facebook и Instagram от фейков, относительно способов профилактики и лечения провоцируемой коронавирусом 2019-vCoV пневмонии. В дальнейшем будут удаляться различные «гипотезы» о причинах появления и распространения инфекционного заболевания, которые теоретически могут нанести вред людям, верящим «конспирологическим теориям».
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