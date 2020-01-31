Анонсирован запуск 47 новых моделей ракет-носителей за два года

Анонсирован запуск 47 новых моделей ракет-носителей за два года

31.01.2020, 10:19, Новости дня

47 моделей новых ракет могут начать запускать в мире в 2020-2021 годах, следует из презентации представителя ЦНИИмаш Игоря Кузнецова, представленной в рамках XLIV Академических чтений по космонавтике памяти Королева.

«Продолжается расширение мирового парка средств выведения. В 2020-2021 годах могут начаться пуски 47 новых моделей ракет-носителей», – передает ТАСС текст презентации.

В документе указано, что сейчас существует более 70 моделей ракет свыше 40 различных типов.

Напомним, в октябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского заявил, что РФ способна создать многоразовую ракету, но не такую, как у компании SpaceX Илона, заявил.



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