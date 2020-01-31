Глава горсовета Керчи решила отозвать заявление об отставке

Глава горсовета Керчи решила отозвать заявление об отставке

31.01.2020, 10:19, Новости дня

Глава городского совета Керчи (Республика Крым) Мая Хужина решила отозвать заявление об отставке, которое она написала после скандала с поздравлением блокадников.

Хужина сообщила, что отзывает свое заявление, это «была сиюминутная слабость», передает ТАСС.

Ранее она заявила, что не видит своей вины в скандале с блокадниками. Дочь одной из ветеранов Елена Матвейченко рассказала, что ее матери Евгении Прошиной подарили большой букет цветов, медаль и пирог. Блокадница, по ее словам, не чувствует обиды.

Напомним, на сайте горсовета Керчи появилась информация, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях были изображены женщины в меховых шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям.

Информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. В Госсовете республики сочли акцию кощунственной, глава Крыма заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

После депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об отставке.



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