Пассажирка самолета, прилетевшего в Москву из Крыма, угрожала после посадки взорвать лайнер

Пассажирка самолета авиакомпании S7, прилетевшего в Московский аэропорт Домодедово из аннексированного Крыма, заявила после посадки, что может взорвать лайнер. Об этом 30 января сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Экипаж действовал по инструкции, были задействованы сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, добавили в пресс-службе.
По данным источника агентства, женщина вела себя неадекватно и заблокировала проход между рядами. Она не подпускала к себе членов экипажа и других пассажиров. При этом требований она не предъявляла.
Пассажирка была пьяна, утверждает собеседник агентства.
В результате взрывного устройства не обнаружили, в сумке женщины были только ее личные вещи. Пассажирку задержали, ее направят на токсикологическую и судебно-психиатрическую экспертизу, рассказал источник.
Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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