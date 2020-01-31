Белый дом сохранит военную помощь для Украины в прежнем объеме

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сохранить прежний объем военной помощи для Украины в проекте бюджета на 2021 года. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Объем помощи по линии Пентагона составит $250 млн, еще $115 млн будет выделено по программе иностранного военного финансирования Государственного департамента США.

Содеседник издания в административно-бюджетном управлении Белого дома отказался от дальнейших комментариев до обнародования проекта бюджета. Публикация его запланирована на 10 февраля, пишет издание.

The Washington Post пишет, что в последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу помощи для Украины по линии Госдепартамента до $20 млн, однако Конгресс дважды отклонял это предложение.

В этом году в Белом доме снова обсуждали этот вопрос, однако позже отказались от него.

В конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на «летальные средства обороны, а также крылатые ракеты береговой обороны».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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