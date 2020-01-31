Автоновости: Озвучена дата продаж нового кроссовера Suzuki XL7

Обновленный японский кроссовер Suzuki XL7 поступит в продажу на 22 февраля.
Производитель анонсировал, что новинка получит одновременно три модификации. Первые экземпляры модели уже поступили к дилерским центрам. Автомобиль представляет собой более просторную семиместную модификацию Suzuki XL6, который уже доступен на индийском рынке. Отличить обновленный паркетник можно по бамперам, пластиковым обвесам, увеличенным колесным аркам и стильной головной оптике.
Что касается технических параметров, то здесь установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 105 л.с. Также указано, что кроссовер Suzuki XL7 имеет 5-ступенчатую трансмиссии и передний привод во всех версиях. Инженеры уместили в модели парктроник, мультимедийную систему, а также опцию предотвращения столкновений.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото в черном раздельном купальнике. «Настроение дня: скучаю по лету», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Mood of the day: missing summer * * #nk #Mexico Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 30 Янв 2020 в 9:11 PST Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве. В […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Видео: Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе / 5 января
- Индекс РТС обновил семилетний максимум / 9 января
- Посол Болгарии выслан из России / 5 декабря
- Мать рассказала о состоянии модели, найденной под окном внука Михалкова / 13 января
- Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства США генерала Сулеймани / 3 января
- Календарь: 18 декабря — День мудрого клоуна — Юрия Никулина / 18 декабря
- На Восточном начался монтаж оборудования под новый стартовый комплекс / 15 декабря
- Пристайко о жертвах катастрофы смолета МАУ: Украинцев, к счастью, только одинадцать. Видео / 11 января