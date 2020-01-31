Автоновости: Озвучена дата продаж нового кроссовера Suzuki XL7

Обновленный японский кроссовер Suzuki XL7 поступит в продажу на 22 февраля.

Производитель анонсировал, что новинка получит одновременно три модификации. Первые экземпляры модели уже поступили к дилерским центрам. Автомобиль представляет собой более просторную семиместную модификацию Suzuki XL6, который уже доступен на индийском рынке. Отличить обновленный паркетник можно по бамперам, пластиковым обвесам, увеличенным колесным аркам и стильной головной оптике.

Что касается технических параметров, то здесь установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 105 л.с. Также указано, что кроссовер Suzuki XL7 имеет 5-ступенчатую трансмиссии и передний привод во всех версиях. Инженеры уместили в модели парктроник, мультимедийную систему, а также опцию предотвращения столкновений.

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