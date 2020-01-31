Автоновости: Новый внедорожник Land Rover Defender показали на рендерах

Автоновости: Новый внедорожник Land Rover Defender показали на рендерах

31.01.2020, 10:14, Новости дня

В конце прошлого года появились первые предпосылки к выходу обновленного кроссовера Land Rover.

Вместе с тем инсайдеры анонсировали, что официальный дебют состоится в 2020 году, а базовая комплектация будет продаваться по цене от 25 тысяч фунтов. В том случае, если такие данные будут подтверждены, то новинка сможет претендовать на звание одной из самых недорогих моделей британского бренда.

В Сети уже появились рендерные изображения кроссовера, который обладает квадратной формой и имеет уникальный дизайн. Особенный вид придает форма решетки радиатора. Вместе с тем здесь предложат также гибридную установку, но точные подробности не раскрыты. Официальный выпуск в продажу состоится в следующем году.



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