Автоновости: Новый внедорожник Land Rover Defender показали на рендерах

В конце прошлого года появились первые предпосылки к выходу обновленного кроссовера Land Rover.
Вместе с тем инсайдеры анонсировали, что официальный дебют состоится в 2020 году, а базовая комплектация будет продаваться по цене от 25 тысяч фунтов. В том случае, если такие данные будут подтверждены, то новинка сможет претендовать на звание одной из самых недорогих моделей британского бренда.
В Сети уже появились рендерные изображения кроссовера, который обладает квадратной формой и имеет уникальный дизайн. Особенный вид придает форма решетки радиатора. Вместе с тем здесь предложат также гибридную установку, но точные подробности не раскрыты. Официальный выпуск в продажу состоится в следующем году.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россия направила в Париж комплект номинационных документов на включение в список ЮНЕСКО памятника первобытного искусства эпохи неолита «Петроглифы Онежского озера и Белого моря», расположенного в Карелии, сообщили в Институте культурного и природного наследия имени Лихачева. «Из РФ в Центр всемирного наследия в Париже был направлен комплект номинационных документов «Петроглифы Онежского озера и Белого моря». Таким […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один пострадал – штаб ООС / 10 января
- Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение / 26 ноября
- Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза / 27 декабря
- Путин обозначил важность улучшения экологической ситуации / 17 декабря
- В московском метро выставили репродукцию картин о Великой Отечественной войне / 26 ноября
- «Киев-Баскет» победил «Зволле» в первом матче второго этапа Кубка Европы ФИБА / 12 декабря
- Прокуратура Крыма расследует незаконное задержание украинца Кашука в аннексированном Симферополе / 28 декабря
- Экономика: Украина неожиданно делает шаг навстречу Газпрому / 25 ноября