Жульничество с ОСАГО будут расследовать частные детективы

Идея передачи сбора доказательств мошеннической деятельности в области ОСАГО на аутсорсинг принадлежит МВД. Как отмечают «Известия» со ссылкой на материалы, направленные ведомством в Госдуму, РСА и Банк России, основные регуляторы этой сферы, к предложению отнеслись с энтузиазмом и уже готовят соответствующий законопроект.

По действующему законодательству, частные сыщики должны получить письменное согласие страхователя на проведение расследования в отношении него, что, разумеется, невозможно, сообщил «Известиям» заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Соответственно, законопроектом должны быть изменены как процессуальный статус детективов, так и их полномочия: предполагается, что собранные сыщиками доказательства по новому закону будут рассматриваться судом наравне с теми, которые получены официальными правоохранительными органами.

По оценкам РСА, общая сумма ущерба от мошеннических действий за 2019 год колеблется вокруг 6 млрд рублей, причем порядка четверти преступлений совершается либо самими сотрудниками страховых компаний, либо с их непосредственным участием. Возможно, более успешное противостояние мошенникам сделает сферу ОСАГО более доходной для компаний, однако привлечение к расследованиям частных детективов обойдется недешево.

Сыщики работают не за зарплату: на каждое «доследственное» мероприятие у детективных агентств есть отдельная строчка в прайсе. Поэтому если страховым компаниям придется платить еще и детективам за расследования, это с высокой долей вероятности скажется на цене полисов.

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АвтоВести

Источник: Вести

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