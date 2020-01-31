Александр Кокорин: буду дожидаться официальной позиции «Зенита»

Александр Кокорин: буду дожидаться официальной позиции «Зенита»

31.01.2020, 10:06, Новости дня

Форвард питерского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, который очередной сбор проводит с игроками "Зенита-2", выступающего в чемпионате ПФЛ, поделился мнением о своем будущем. Он подтвердил, что не собирается играть на правах аренды за ФК "Сочи".

"У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в "Зените" скажут, что я не нужен, — цитирует нападающего телеканал "Звезда". – Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с "Зенитом-2". Поэтому, когда будет официальная позиция клуба, тогда я и буду принимать решение".

Как уже сообщали Вести.Ru, в середине января, когда Кокорин находился на сборе вместе с "Зенитом", представители "Сочи" объявили о его переходе на правах аренды до конца сезона. Позднее и отдельные руководители "Зенита" подтвердили арендный трансфер, но сам игрок и его агент заявили, что он не поедет в Краснодарский край.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Архангельске 17-летний местный житель ограбил таксиста. Инцидент произошел 30 января. По предварительной версии, молодой человек, угрожая водителю ножом, потребовал передать ему деньги. Таксист отдал ему выручку в размере 500 рублей и документы на автомобиль.  Потерпевший написал заявление в полицию. Правонарушителя оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает FlashNord.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика