Правительство Чувашии ушло в отставку после скандала

Правительство Чувашской Республики ушло в отставку в полном составе. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», – цитирует его РИА ФАН.

Николаев добавил, что собирается обсудить планы реализации национальных проектов с кабинетом министров. «У нас в приоритете стоит большая работа», – подчеркнул врио главы Чувашии.

Напомним, 29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева из-за «утраты доверия». Губернатор прославился своими скандальными заявлениями. В частности, он призвал «мочить» всех журналистов за непроверенную информацию, сообщает URA.ru.

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