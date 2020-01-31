Правительство Чувашии ушло в отставку после скандала

Правительство Чувашской Республики ушло в отставку в полном составе. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев, сообщает ТАСС.
«Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», – цитирует его РИА ФАН.
Николаев добавил, что собирается обсудить планы реализации национальных проектов с кабинетом министров. «У нас в приоритете стоит большая работа», – подчеркнул врио главы Чувашии.
Напомним, 29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева из-за «утраты доверия». Губернатор прославился своими скандальными заявлениями. В частности, он призвал «мочить» всех журналистов за непроверенную информацию, сообщает URA.ru.
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