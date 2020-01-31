Следователя и двух адвокатов задержали за взятку в Новосибирске

Следователя и двух адвокатов задержали за взятку в Новосибирске

31.01.2020, 10:05, Новости дня

Руководитель межрайонного следственного отдела СК и два адвоката Адвокатской палаты Новосибирской области задержаны за взятку, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.

«Руководитель следственного отдела и адвокаты задержаны. Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного сотрудника СК по Новосибирской области по статье «Получение взятки в крупном размере», в отношении адвокатов по статье «Посредничество во взяточничестве».

Напомним, 23 января сотрудники регионального управления ФСБ задержали мирового судью в Хасавюртовском районе Дагестана.



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