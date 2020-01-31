Ограничения из-за коронавируса привели к кризису туротрасли на Байкале

Предприниматели Иркутской области, оказывающие услуги в сфере туризма, оказались на грани банкротства после того, как в Китае ограничили выезд из страны в связи с распространением коронавируса, сообщили представители этой сферы бизнеса.

По данным представителей туристической отрасли Иркутской области, в структуре турпотока на Байкал туристы из Китая составляют 60%, и больше всего путешественников из Китая едет на озеро зимой, передает ТАСС.

Из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, власти КНР временно ограничили отправку тургрупп за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения инфекции.

Индивидуальные туристы также начали отменять ранее запланированные поездки на Байкал.

«В Иркутской области 60% объема въездного туризма – это Китай. Все турбазы, все, кто брал транспорт в лизинг, сейчас находятся в тяжелейшем положении – это объекты питания, транспорта, размещения, прежде всего. У них есть имущество, оно дорогое и требует обслуживания. Источник поступлений исчез, найти другой невозможно, его не существует, так как внутренний рынок ограничен. Это можно назвать кризисом, причем глубоким», – рассказал гендиректор туристической компании «Байкал спутник» Константин Мамаджанов.

Он сообщил также, что с острова Ольхон, который является популярным туристическим направлением на Байкале, последние группы туристов из КНР вывезли три дня назад.

«Те партнеры, с кем я работаю, сообщают о полной отмене групп на въезд (из Китая). Мы с острова Ольхон вывозили три дня назад группы, и все, китайских туристов там больше нет», – добавил Мамаджанов.

По его словам, с самыми серьезными проблемами столкнулись предприниматели, которые были ориентированы только на турпоток из Китая.

«Например, у меня заключены контракты с несколькими компаниями, где туристы в основном российские, немножко есть Европы, поэтому, может быть, в ноль выйду. А те, кто пытался рассчитывать на китайский поток, то это все — им тяжело, хоть закрывайся», – сказал он.

По его словам, туристические компании, которые просто продают туры, глобальных проблем не испытывают, так как не имеют дорогостоящего имущества, они лишь «покупают услуги и перепродают», имея «очень маленькие имущественные и финансовые обязательства».

«Поэтому сжаться, кого-то распустить в отпуска, ввести неполный рабочий день можно, а как быть тем, кто непосредственно оказывает услуги, владеет имуществом? Туристическую базу просто так не выключишь, нужно платить за электроэнергию, за воду, за все, если ты взял в лизинг автотранспорт, то обязан лизинговой компании проводить платежи», – сказал Мамаджанов.

Предпринимательница Наталья Бенчарова, которая является совладельцем турбазы на острове Ольхон, отмечает, что туристы из КНР чаще всего ездят на Байкал зимой. Однако после того, как населению КНР запретили выезжать из страны, турпоток резко сократился.

«Именно у нас они не составляли 100% и даже не 50% потока, поэтому то, что они сняли бронь, смертельно на нас не подействовало, хотя, конечно, сложно, потому что ты набираешь персонал, у тебя все структуры созданы под запланированный поток, и он исчезает, ты вынужден нести затраты. Но, поскольку у нас не основной поток из КНР, то мы живы пока», – говорит она.

Поездки на Байкал отменяют и организованные группы, и индивидуальные путешественники.

«Они снимают брони, объясняя тем, что это форс-мажорные обстоятельства, им настоятельно рекомендовано правительством не выезжать за пределы страны. Отказываются также из моральных соображений – они пишут, что правительство просило их не заражать земной шар», – говорит Бенчарова.

Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Марина Григорьева сообщила, что форс-мажорные обстоятельства ударили и по предпринимателям Иркутска: из областного центра, где расположен международный аэропорт, начинаются путешествия туристов на Байкал, и в Иркутске они пользуются услугами гостиниц, а также посещают торговые центры.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.

В тот же день ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в КНР.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

Помимо Китая, новый вирус обнаружен в 18 странах. В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.





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