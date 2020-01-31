Медики составили список продуктов, разрушающих поджелудочную железу

Медики составили список продуктов, разрушающих поджелудочную железу

31.01.2020, 10:04, Разное

Медицинские специалисты назвали продукты, способные разрушить поджелудочную железу. Поскольку она очень чувствительна к питанию, то негативно воздействовать на нее может пища с большим количеством искусственных трансжиров, калорий и сахара.
Среди наиболее опасных продуктов для поджелудочной железы оказались сладкие газированные напитки, а также пища с повышенным содержанием сахара. Газированная вода раздражает слизистую углекислым газом, подсластителями и консервантами. А сладкие продукты, помимо сахара, часто бывают слишком жирными и калорийными, что тоже негативно воздействует на поджелудочную железу.

Промышленные полуфабрикаты, фастфуд и полуготовые продукты из-за высокого содержания синтезированных трансжиров и усилителей вкуса могут вызывать нарушение в органах ЖКТ или запустить в поджелудочной железе воспалительные процессы.

Острые приправы обычно готовятся из натуральных продуктов, но они сильно раздражают слизистую оболочку поджелудочной железы. Поэтому медики рекомендуют употреблять их с повышенной осторожностью.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия направила в Париж комплект номинационных документов на включение в список ЮНЕСКО памятника первобытного искусства эпохи неолита «Петроглифы Онежского озера и Белого моря», расположенного в Карелии, сообщили в Институте культурного и природного наследия имени Лихачева. «Из РФ в Центр всемирного наследия в Париже был направлен комплект номинационных документов «Петроглифы Онежского озера и Белого моря». Таким […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика