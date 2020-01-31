Медики составили список продуктов, разрушающих поджелудочную железу

Медицинские специалисты назвали продукты, способные разрушить поджелудочную железу. Поскольку она очень чувствительна к питанию, то негативно воздействовать на нее может пища с большим количеством искусственных трансжиров, калорий и сахара.
Среди наиболее опасных продуктов для поджелудочной железы оказались сладкие газированные напитки, а также пища с повышенным содержанием сахара. Газированная вода раздражает слизистую углекислым газом, подсластителями и консервантами. А сладкие продукты, помимо сахара, часто бывают слишком жирными и калорийными, что тоже негативно воздействует на поджелудочную железу.
Промышленные полуфабрикаты, фастфуд и полуготовые продукты из-за высокого содержания синтезированных трансжиров и усилителей вкуса могут вызывать нарушение в органах ЖКТ или запустить в поджелудочной железе воспалительные процессы.
Острые приправы обычно готовятся из натуральных продуктов, но они сильно раздражают слизистую оболочку поджелудочной железы. Поэтому медики рекомендуют употреблять их с повышенной осторожностью.
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