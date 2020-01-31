Медики составили список продуктов, разрушающих поджелудочную железу

Медицинские специалисты назвали продукты, способные разрушить поджелудочную железу. Поскольку она очень чувствительна к питанию, то негативно воздействовать на нее может пища с большим количеством искусственных трансжиров, калорий и сахара.

Среди наиболее опасных продуктов для поджелудочной железы оказались сладкие газированные напитки, а также пища с повышенным содержанием сахара. Газированная вода раздражает слизистую углекислым газом, подсластителями и консервантами. А сладкие продукты, помимо сахара, часто бывают слишком жирными и калорийными, что тоже негативно воздействует на поджелудочную железу.

Промышленные полуфабрикаты, фастфуд и полуготовые продукты из-за высокого содержания синтезированных трансжиров и усилителей вкуса могут вызывать нарушение в органах ЖКТ или запустить в поджелудочной железе воспалительные процессы.

Острые приправы обычно готовятся из натуральных продуктов, но они сильно раздражают слизистую оболочку поджелудочной железы. Поэтому медики рекомендуют употреблять их с повышенной осторожностью.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия направила в Париж комплект номинационных документов на включение в список ЮНЕСКО памятника первобытного искусства эпохи неолита «Петроглифы Онежского озера и Белого моря», расположенного в Карелии, сообщили в Институте культурного и природного наследия имени Лихачева. «Из РФ в Центр всемирного наследия в Париже был направлен комплект номинационных документов «Петроглифы Онежского озера и Белого моря». Таким […]