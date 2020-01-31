Ученые: Черный чай защищает от болезней сердца и рака

Ученые считают, что черный чай защищает от болезней сердца и некоторых видов рака. Назвав главные преимущества напитка, они отметили еще ряд его полезных свойств.

Мощный антиоксидантный эффект достигается благодаря фенольным соединениям, способным бороться со свободными радикалами. Накопление нестабильных молекул повреждает клетки в организме и увеличивает вероятность развития целого комплекса недугов, включая онкологию и атеросклероз. Исследования, проводимые NCI, показали, что полифенолы в составе растения замедляют рост патологических новообразований при раке легких, простаты, молочной железы и кожи.

Согласно экспериментам на животных, чай препятствует образованию жесткого налета на стенках сосудов и развитию ишемии, инсультов и нарушений функции почек. Регулярное употребление напитка защищало от этих заболеваний и людей. Кроме того, нейтрализуя влияние жирной пищи на сердечно-сосудистую систему, растение позволяет улучшить показатели артериального давления. Ряд исследований показал также динамику снижения сахара в крови пациентов с диабетом 2 типа, в пищевом рационе которых присутствовал черный чай.

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