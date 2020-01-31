Наука: Что будет, если Земля станет теплее на два градуса?

Если Земля станет теплее на два градуса Цельсия, мы обречены. Чтобы предотвратить это, ООН подписала Парижское соглашение, международный договор, согласно которому подписанты будут пытаться поддерживать среднюю мировую температуру «на 2°C ниже доиндустриального уровня». Доиндустриальный уровень был, когда фабрики еще не начали отравлять своими газами чистое небо.

За последние 20 лет этот двухградусный порог неоднократно упоминался в политических выступлениях и соглашениях, принятых Советом Европейского Союза, «Большой восьмеркой» (G8, теперь уже G7) и другими.

Почему 2 градуса — это так важно?

Все началось в 1975 году, когда экономист Уильям Нордхаус увидел в потеплении планеты угрозу мировой экономике. Он спросил у своих коллег из Международного института прикладного системного анализа: можем ли мы контролировать углекислый газ? Нордхаус пришел к выводу, что увеличение среднемировой температуры на 2 градуса Цельсия (причиной которого станут техногенные выбросы двуокиси углерода в воздух) изменит наш климат так, как не бывало до этого на протяжении нескольких сотен тысяч лет.

Откуда экономист взял эти 2 градуса? Нордхаус обратился к науке. Поскольку он знал, что углекислый газ согревает планету, Нордхаус подсчитал, что произойдет, если концентрация углекислого газа в атмосфере удвоится — что выльется в глобальном увеличении на 2 градуса. Он также предсказал, что по нынешним темпам мы движемся в «зону опасности» за пределами 2 градусов и окажемся там в 2030 году.

На протяжении следующих 20 лет ученые предупреждали об опасностях увеличения температур, связанного с выбросами парниковых газов. В 1992 году была создана Рамочная конвенция ООН об изменении климата, направленная на прекращение опасного вмешательства человека в климат, но не ограничивающая объем выбросов или повышение глобальной температуры. Потребовалось еще четыре года, чтобы 2 градуса укоренились в общественном сознании и дошли до министров экологии Евросоюза. В конце концов ООН ратифицировала двухградусный предел в Парижском соглашении… в 2016 году. Спустя более чем сорок лет после того, как о нем впервые заговорил Нордхаус.

Казалось бы, что такое два градуса? Мы ежедневно испытываем колебания температур и посильнее. Однако изменение климата и глобальное потепление — это долгосрочные тенденции.

В течение 20 века средняя глобальная температура была около 14 градусов плюс-минус несколько десятых градуса. С 1880 года земной шар нагрелся почти на целый градус, но более двух третей этого роста произошло после 1975 года, когда Нордхаус написал свою статью. Каждый год в 21 веке входил в двадцатку самых теплых лет.

Последний раз, когда Земля была настолько же теплой, как сейчас, был 11 000 лет назад. Океаны покрывают 70% поверхности нашей планеты, и на нагрев такого количества воды требуется много энергии, не говоря уж про воздух и сушу. Поэтому увеличение средней глобальной температуры на 2 градуса означает, что местами рост температуры превышал эти 2 градуса.

Мы уже ощущаем последствия своих действий — поэтому погода кажется более странной, чем была раньше. Ураган Харви накрыл Хьюстон в 2017 году, и его беспрецедентный ливень случился в 10 раз вероятнее из-за вмешательства человека в естественный ход климата. Засуха и тепловые волны также усилились, в отдельных регионах уменьшилось количество осадков и стали активными лесные пожары.

Если мы согреемся на 2 градуса, мир будет намного суше, что скажется на экономике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и погодных условиях. Повышение температуры может навредить экосистемам и видам, которые не смогут адаптироваться, в том числе коралловым рифам и жителям арктических зон. Низкие прибрежные районы и небольшие острова по всему миру рискуют исчезнуть по мере увеличения уровня моря, связанного с таянием арктических льдов и ледникового щита Гренландии. 2 градуса Цельсия могут определить существование целых народов.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата — организация, которая консультирует правительства о причинах и последствиях изменения климата, теперь изучает, каким будет мир, если средняя температура повысится на три, четыре градуса или даже выше. Такое может привести к исчезновению целых видов и огромным рискам для глобальной и региональной продовольственной безопасности. Люди не смогут жить и работать в некоторых районах мира.

Смогут ли крупные страны, в особенности Китай и Индия, ограничить выбросы углекислого газа, чтобы наша планета осталась ниже отметки в 2 градуса? Вряд ли. Исследования показывают, что мы с 95-процентным шансом станем теплее на 2 градуса к 2100 году, и отрицательные последствия изменения климата будут очень мрачными. У нас есть возможность снизить наши выбросы и удержать наихудшее возможное потепление. Но время истекает. Не согласны?

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