ВОЗ указал странам на обязанность делиться информацией о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила странам об их юридической обязанности делиться имеющейся информацией о вирусе 2019-nCoV, вызвавшем вспышку пневмонии в Китае, сообщили в комитете по чрезвычайной ситуации организации.

«Ожидается, что дальнейшие случаи распространения заболевания могут обнаружиться в любой стране», – указал комитет, призвав мировое сообщество готовиться к противодействию распространению коронавируса, включая выявление контактов больных людей со здоровыми.

«Напоминаем, что делиться информацией с ВОЗ – это юридическое требование для стран в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП)», – передает ТАСС заявление комитета.

О любом обнаружении 2019-nCoV у животных следует информировать Всемирную организацию по охране здоровья животных как о «болезни, имеющей чрезвычайный характер».

Эксперты высказались против ограничений на поездки и торговлю в мире. Подчеркивается, что «государства должны информировать ВОЗ о каких-либо принимаемых мерах [в этой сфере], согласно ММСП».

Комитет предостерег страны от «действий, вызывающих стигматизацию или дискриминацию» в связи с коронавирусом. В целом от мирового сообщества, как считают в ВОЗ, требуется сейчас «продолжать проявлять солидарность и сотрудничество», «поддерживать друг друга» в выявлении источника нового вируса, выяснении потенциала его передачи от человека к человеку, подготовке к его возможному распространению и в проведении исследований в разработке лечения.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

Напомним, 30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.





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