Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 1% – до 3141 пункта, индекс РТС поднялся на 1,5%, составив 1568 пунктов.

Следует из данных Московской биржи.

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