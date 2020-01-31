Московская биржа открылась ростом

Московская биржа открылась ростом

31.01.2020, 9:58, Новости дня

Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 1% – до 3141 пункта, индекс РТС поднялся на 1,5%, составив 1568 пунктов.

Следует из данных Московской биржи.



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