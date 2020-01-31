Эксперт: Закрепление в Конституции МРОТ и прожиточного минимума создаст дополнительные проблемы для государства и работодателей

Министерство труда предложило понизить уровень прожиточного минимума в России после требования президента Путина закрепить в Конституции привязку минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. Глава ведомства Антон Котяков заявил, что избежать колебаний размера прожиточного минимума между кварталами внутри года невозможно из-за происходящих в экономике изменений. Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказа The Insider, что формально Минтруд действует в соответствии с установленными правилами, однако по сути это ненужная инициатива. Само же закрепление в Конституции привязки МРОТ к прожиточному минимума создаст дополнительные пролемы для государства и предпринимателей.

Я не хочу быть адвокатом дьявола, но формально Минтруд поступил абсолютно правильно. У него есть регламент, когда он должен в течение квартала рассматривать ситуацию с потребительской корзиной. Если инфляционное давление не растет, то он делает предложение оставить потребительскую корзину на том же уровне. Если инфляция падает, а с ней и цена падает, как сейчас лук и морковь, то они обязаны давать предложение по снижению потребительного минимума за счет увеличения платежеспособности населения. Представьте себе, если бы у нас сейчас инфляция пошла как в 2014—2015 году по 15%? Они должны были бы дать предложение по увеличению прожиточного минимума.

У нас понизилась цена картошки, морковки, свеклы и мяса, а повысилась цена капусты, сахара и гречки. Они это все взвешивают, находят индекс-дефлятор, который им дает общий индекс на потребительскую корзину и говорят, что в этом квартале произошло увеличение или уменьшение потребительской корзины, в связи с чем нужно прожиточный минимум увеличить или уменьшить. Это все согласно регламенту, это не фантазия Минтруда. Здесь к Минтруду претензий нет.

Как Ленин говорил: «Формально правильно, а по существу издевательство». Президент ставит вопрос о том, что нужно менять потребительскую корзину и вводить углеводы, мясо и так далее, а мы сейчас возьмем и на две тысячи понизим прожиточный минимум. Как вы думаете, какая будет реакция населения, особенно с низким доходом? Здесь может дойти до социальной турбулентности. Понятно, что не примут это предложение Минтруда, но формально он должен был выступить с этой инициативой.

По сути, я считаю, что это ненужная инициатива Минтруда. Сейчас вопрос о снижении прожиточного минимума надо вообще снять с повестки. Вы видите, что у нас доходы выросли на 0,8% по данным Росстата за прошлый год, но будет неправильно гражданским обществом воспринято, если мы вдруг сейчас возьмем и из-за этого лука и картошки снизим прожиточный минимум.

С другой стороны, если ты снизишь прожиточный минимум на 50%, то ты выполнишь постановление президента и сокращении вдвое уровня бедности. Опусти сейчас прожиточный минимум с 12 100 до 7 000 рулей, и все – 50% выйдут из-за черты бедности, потому что сейчас 50% как раз сидит между 7 000 и 12 000. И можно выполнить указ президента, и шуметь не надо. Вот так будет решен вопрос, очень просто. Вот такая ситуация.

Я не очень понимаю смысл закрепления в Конституции нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Если у нас есть законодательные постановления по поводу МРОТ – зачем это закреплять? Это финансовая кабала для государства. Если стабильна экономика или инфляция и национальная валюта крутятся вокруг 1-2%, это ничего за собой не тянет, но когда у нас кризис намечается, по моим расчетам, он случится в 2021 году, непонятно что будет происходить – инфляция, падение национальной валюты. И как себя поведут, чтобы соблюдать МРОТ?

МРОТ тянет за собой массу проблем, особенно для северных регионов, где идут коэффициенты по 1,2. Они же от МРОТа не зависят, надо умножать эти 12 100, а у него коэффициент где-нибудь в Северной Карелии – два. Работодатель должен будет платить 24 000. Где он эти деньги возьмет?

Ну запишут в Конституцию, у нас много чего записывают. Но непонятно, зачем записывать в Конституцию то, что уже узаконено в федеральных законах. Может быть, я не очень хорошо разбираюсь во всех этих конституционных вещах. Есть федеральные законы. Зачем брать на себя такие строгие финансовые обязательства? При нормальной ситуации, при стабильной экономике это правильно, но, если вдруг начнутся скачки и прыжки – как себя поведут работодатели? Это все красиво на словах, но для них это может стать большой проблемой.

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Последнее: Министерство труда предложило понизить уровень прожиточного минимума в России после требования президента Путина закрепить в Конституции привязку минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. Глава ведомства Антон Котяков заявил, что избежать колебаний размера прожиточного минимума между кварталами внутри года невозможно из-за происходящих в экономике изменений. Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказа The Insider, что формально Минтруд […]