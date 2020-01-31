В двух областях Украины 602 населенных пункта обесточены из-за непогоды – ГСЧС

По состоянию на утро 31 января в результате осложнения погодных условий 602 населенных пункты в двух областях Украины остались без электроснабжения. Об этом проинформировал пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 часов утра 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская – 440 и Черниговская – 162», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ведомстве добавили, что двжение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Кроме того, в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях Украины. В Карпатах ожидается значительный снег и метель.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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