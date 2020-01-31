Новый недорогой кроссовер Renault Kiger продемонстрировали на снимках

Новый недорогой кроссовер Renault Kiger продемонстрировали на снимках

31.01.2020, 9:52, Новости дня

Французская компания Renault стартовала дорожные испытания нового недорогого кроссовера Renault HBC.

Некоторые источники ранее анонсировали, что новинка будет предложена на рынке под названием. В свою очередь, автомобиль сможет похвастаться продвинутым дизайном, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные фотошпионами во время тестовых заездов. Инженеры задействовали здесь платформу CMF-A, которая открывает большие перспективы для последующей модернизации.

Кроссовер имеет стильную форму головной оптики, а также дополнительные ходовые огни похожие на концепт Renault Symbioz. Под капотом автомобиля установят 1-литровый двигатель с мощностью 95 л.с. Во всех комплектациях предусмотрен передний привод. Дебют кроссовера состоится на выставке Auto Expo-2020.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Французская компания Renault стартовала дорожные испытания нового недорогого кроссовера Renault HBC. Некоторые источники ранее анонсировали, что новинка будет предложена на рынке под названием. В свою очередь, автомобиль сможет похвастаться продвинутым дизайном, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные фотошпионами во время тестовых заездов. Инженеры задействовали здесь платформу CMF-A, которая открывает большие перспективы для последующей модернизации. Кроссовер имеет […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика