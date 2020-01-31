Новый недорогой кроссовер Renault Kiger продемонстрировали на снимках

Французская компания Renault стартовала дорожные испытания нового недорогого кроссовера Renault HBC.

Некоторые источники ранее анонсировали, что новинка будет предложена на рынке под названием. В свою очередь, автомобиль сможет похвастаться продвинутым дизайном, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные фотошпионами во время тестовых заездов. Инженеры задействовали здесь платформу CMF-A, которая открывает большие перспективы для последующей модернизации.

Кроссовер имеет стильную форму головной оптики, а также дополнительные ходовые огни похожие на концепт Renault Symbioz. Под капотом автомобиля установят 1-литровый двигатель с мощностью 95 л.с. Во всех комплектациях предусмотрен передний привод. Дебют кроссовера состоится на выставке Auto Expo-2020.

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Последнее: Французская компания Renault стартовала дорожные испытания нового недорогого кроссовера Renault HBC. Некоторые источники ранее анонсировали, что новинка будет предложена на рынке под названием. В свою очередь, автомобиль сможет похвастаться продвинутым дизайном, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные фотошпионами во время тестовых заездов. Инженеры задействовали здесь платформу CMF-A, которая открывает большие перспективы для последующей модернизации. Кроссовер имеет […]