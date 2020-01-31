Объявлены цены на Changan CS35PLUS 2020 года

Китайская компания Changan объявила стоимость на новое поколение кроссовера CS35 Plus 2020 модельного года.

Любая из предложенных модификаций стала дороже на 30 рублей по сравнению с тем автомобилем, который вышел годом ранее. Теперь приобрести паркетник CS35 Plus можно по цене от 1,1 млн рублей. В топовой комплектации стоимость кроссовера достигла 1,24 млн рублей. Новинка получила 1,6-литровый двигатель на 128 л.с. и никаких других агрегатов здесь не предусмотрено.

Напомним, первый выход кроссовера CS35 Plus в РФ состоялся летом прошлого года и текущее увеличение стоимости является первым. Всего за минувший год компании удалось продать свыше 2,8 тысяч новых автомобилей, из них около половины приходится на модель CS35 Plus, которая демонстрирует увеличение спроса на 86 процентов.

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