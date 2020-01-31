Турция решила построить военную базу недалеко от Триполи

Турция решила построить военную базу недалеко от Триполи

31.01.2020, 9:44, Новости дня

Анкара ведет с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) переговоры о строительстве военной базы недалеко от Триполи, информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на военные источники.

По сведениям телеканала, на базе могут разместить турецкий спецназ и подразделения турецких ВМС, создать взлетно-посадочную полосу и оборудовать пункт связи. Кроме того, отмечает телеканал, ПНС обсуждает с Анкарой покупку турецких военных самолетов и беспилотников, передает ТАСС.

В четверг Al Arabiya, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что Турция перебросила в Ливию боевиков из Сомали и Кении и заключила с ПНС первую сделку о поставках систем ПВО.

Перед этим сообщалось, что к контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника. Между тем, на прошлой неделе Анкара заявила, что не намерена наращивать контингент своих военных советников в Ливии, пока соблюдается перемирие.

16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил об отправке военных в Ливию, чтобы поддержать силы ПНС. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Анкара ведет с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) переговоры о строительстве военной базы недалеко от Триполи, информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на военные источники. По сведениям телеканала, на базе могут разместить турецкий спецназ и подразделения турецких ВМС, создать взлетно-посадочную полосу и оборудовать пункт связи. Кроме того, отмечает телеканал, ПНС обсуждает с Анкарой покупку турецких […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика