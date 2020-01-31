Турция решила построить военную базу недалеко от Триполи

Анкара ведет с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) переговоры о строительстве военной базы недалеко от Триполи, информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на военные источники.
По сведениям телеканала, на базе могут разместить турецкий спецназ и подразделения турецких ВМС, создать взлетно-посадочную полосу и оборудовать пункт связи. Кроме того, отмечает телеканал, ПНС обсуждает с Анкарой покупку турецких военных самолетов и беспилотников, передает ТАСС.
В четверг Al Arabiya, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что Турция перебросила в Ливию боевиков из Сомали и Кении и заключила с ПНС первую сделку о поставках систем ПВО.
Перед этим сообщалось, что к контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника. Между тем, на прошлой неделе Анкара заявила, что не намерена наращивать контингент своих военных советников в Ливии, пока соблюдается перемирие.
16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил об отправке военных в Ливию, чтобы поддержать силы ПНС.
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Последнее: Анкара ведет с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) переговоры о строительстве военной базы недалеко от Триполи, информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на военные источники. По сведениям телеканала, на базе могут разместить турецкий спецназ и подразделения турецких ВМС, создать взлетно-посадочную полосу и оборудовать пункт связи. Кроме того, отмечает телеканал, ПНС обсуждает с Анкарой покупку турецких […]
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