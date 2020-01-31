Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 2 копейки – до 63,28 рубля, курс евро опустился на 13 копеек – до 69,70 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 58,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».





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Последнее: Анкара ведет с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) переговоры о строительстве военной базы недалеко от Триполи, информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на военные источники. По сведениям телеканала, на базе могут разместить турецкий спецназ и подразделения турецких ВМС, создать взлетно-посадочную полосу и оборудовать пункт связи. Кроме того, отмечает телеканал, ПНС обсуждает с Анкарой покупку турецких […]