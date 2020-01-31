Популярную певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус

Известная певица Елена Князева попала в больницу в Таиланде. Врачи заподозрили у звезды новый вид коронавируса 2019-nCoV.

Артистка рассказала, что почувствовала себя плохо во время выступления на острове Самуи. «Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку», – вспомнила Князева.

Через некоторое время звезде стало хуже, и она вызвала медиков. Прибывшие врачи забрали ее в местную больницу. Артистка пролежала сутки под капельницей.

Врачи подозревали у певицы китайскую пневмонию, но диагноз не подтвердился. «Этиология вируса так и не была установлена, а в выписке отметили, что вирус непонятного происхождения», – цитирует Князеву WomanHit.ru.

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Последнее: Известная певица Елена Князева попала в больницу в Таиланде. Врачи заподозрили у звезды новый вид коронавируса 2019-nCoV. Артистка рассказала, что почувствовала себя плохо во время выступления на острове Самуи. «Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку», – вспомнила Князева. Через некоторое время звезде стало хуже, и она вызвала медиков. Прибывшие врачи […]