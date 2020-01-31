Прибывший из Китая ребенок госпитализирован в Новосибирске

Трехлетняя девочка, прибывшая с семьей в Новосибирск после отдыха в Китае, госпитализирована с повышенной температурой тела, ее анализы направлены для исследования на коронавирус в центр «Вектор».

«В ходе проведения санитарно-карантинного контроля 30 января в ходе контроля авиарейса Санья (Хайнань) – Новосибирск был выявлен один человек с повышенной температурой тела. Оперативно был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, обследование контактных лиц. Заболевший был госпитализирован в 3-ю инфекционную больницу. Его материалы оперативно доставлены в центр «Вектор», результаты находятся в работе», – сказала замглавы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Позже в минздраве Новосибирской области уточнили, что госпитализирована была трехлетняя девочка, которая с семьей отдыхала на острове Хайнань. В самолете ребенок почувствовал недомогание, на борту ей измерили температуру, она оказалась слегка повышенной – 37,7, передает РИА «Новости».

«Все службы сработали четко. Медики встретили самолет, у девочки взяли анализы сразу по прилету и повторно при поступлении в больницу. Биоматериал уже находится в новосибирском центре «Вектор», результат исследований будет известен в пятницу», – отметили в облминздраве.

Замглавы регионального Роспотребнадзора пояснила, что всего на этом рейсе были проведены профилактические мероприятия в отношении 172 пассажиров и семи членов экипажа. Все люди были обследованы, их материалы также находятся на исследовании в вирусологическом центре «Вектор».

В четверг глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.

В тот же день ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в КНР. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213. Помимо Китая, новый вирус обнаружен в 18 странах. В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.





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