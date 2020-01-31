Украинские и грузинские правоохранители предотвратили заказное убийство в Грузии – СБУ

Украинские и грузинские правоохранители предотвратили заказное убийство в Грузии – СБУ

31.01.2020, 9:30, Новости дня

Служба безопасности Украины в ходе многоходовой совместной спецоперации со Службой государственной безопасности Грузии предотвратила двойное заказное убийство на территории закавказской страны. Об этом 30 января проинформировали в пресс-центре СБУ.

«В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы с участием грузинских коллег установили, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали «устранить» двух своих грузинских конкурентов», – рассказали в пресс-службе.

По версии правоохранителей, через украинского сообщника заказчики подыскали «киллера», который согласился выполнить задание за $20 тыс.

«Убийце была передана информация, в том числе фото- и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплачен перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела. На территории Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказа передал киллеру $4 тыс. аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления», – добавили в пресс-службе.

Правоохранители задержали в Харькове представителя отечественных криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Одновременно Служба государственной безопасности Грузии совместно с другими правоохранительными органами страны задержала двух местных жителей – организаторов заказа, а также провела ряд обысков по месту жительства фигурантов производства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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