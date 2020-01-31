Автоновости: Volkswagen готовит к выходу «заряженный» электрокросс ID 4 GTX

Автоновости: Volkswagen готовит к выходу «заряженный» электрокросс ID 4 GTX

31.01.2020, 9:30, Разное

Представитель немецкого автопрома компания Volkswagen готовит к выходу «заряженный» электрокросс ID 4 GTX. Впервые концептуальная модель электрического «эквивалента» GTI была представлена производителем, как ID Crozz 2017.
Согласно имеющейся информации, «заряженный» Volkswagen ID 4 GTX разработан на фирменной платформе MEB для электромобилей. Представленный ранее концепт оснащался двумя электрическими двигателями, генерирующими мощность до 302 «лошадей», а запас хода на аккумуляторе мощностью 83 кВт составлял примерно 311 миль.

О готовящейся к выходу версии информации пока мало и строится она, в основном, на «утечках» и предположениях. Так, сообщается, что Volkswagen ID 4 GTX будут оснащать более мощными электродвигателями, но при этом с учётом производительности, электрокросс может иметь меньший запас хода. Точная дата премьеры ID 4 GTX компанией также не озвучивалась.



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