Автоновости: Volkswagen готовит к выходу «заряженный» электрокросс ID 4 GTX

Представитель немецкого автопрома компания Volkswagen готовит к выходу «заряженный» электрокросс ID 4 GTX. Впервые концептуальная модель электрического «эквивалента» GTI была представлена производителем, как ID Crozz 2017.

Согласно имеющейся информации, «заряженный» Volkswagen ID 4 GTX разработан на фирменной платформе MEB для электромобилей. Представленный ранее концепт оснащался двумя электрическими двигателями, генерирующими мощность до 302 «лошадей», а запас хода на аккумуляторе мощностью 83 кВт составлял примерно 311 миль.

О готовящейся к выходу версии информации пока мало и строится она, в основном, на «утечках» и предположениях. Так, сообщается, что Volkswagen ID 4 GTX будут оснащать более мощными электродвигателями, но при этом с учётом производительности, электрокросс может иметь меньший запас хода. Точная дата премьеры ID 4 GTX компанией также не озвучивалась.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс в интервью российскому изданию «Известия» заявил, что планирует собрать представителей делегаций из Украины, России, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, чтобы обсудить с ними чувствительные вопросы. «Что касается парламентской дипломатии, в этом случае любой депутат может говорить все, что хочет, на ту или иную тему, вне зависимости от линии […]