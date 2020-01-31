Ансамбль Игоря Моисеева выступил в Иваново с «Танцами народов мира»

В Иваново состоялся концерт знаменитого балета Игоря Моисеева. В несколько часов выступления, пролетевшие для зрителей на одном дыхании, артисты коллектива с мировым именем постарались включить свои лучшие танцевальные номера, большинство из которых уже давно и прочно вошли в мировую сокровищницу народного танцевального искусства.

Ее основу заложил в 1937 году легендарный основатель коллектива и один из величайших хореографов ХХ века Игорь Александрович Моисеев, и за 83 года существования коллектива в ней скопилось вот уже более двухсот танцев. Моисеев же задал, раз и навсегда, планку мастерства для своего коллектива, членов которых он всегда считал не просто танцовщиками, но драматическими актерами и более того – своими соавторами. Верность слову Мастера, по свидетельству регионального издания IvanovoNews, моисеевцы продемонстрировали и перед ивановской публикой – в русском, калмыцком, испанском танце, «Танце пастухов-гаучо» и, конечно же, в знаменитом «Яблочке», фрагменты которого вошли во второе отделение концерта. Многие номера артисты исполняли на бис, но словно в первый раз – с теми же энергией, задором и акробатической ловкостью, не демонстрируя ни малейших признаков усталости.

«Я верю, что те добро и хорошее настроение, которые приносят с собой «моисеевцы», будут еще не раз радовать ивановских зрителей», — отметила после концерта худрук ансамбля Елена Щербакова.

Вот уже несколько лет ансамблю помогает «Газпромбанк», который, по словам своего представителя Елены Фальковой, очень гордится своим стратегическим партнерством со знаменитым коллективом. При поддержке банка ансамбль активно гастролирует по РФ и зарубежным странам, готовит новые премьеры и радует зрителей своим неизменным мастерством.

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