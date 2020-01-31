Мини-футбол. Россияне не справились с азербайджанцами в квалификации чемпионата мира

Мини-футбол. Россияне не справились с азербайджанцами в квалификации чемпионата мира

31.01.2020, 9:30, Новости дня

Сборная РФ по мини-футболу в матче элитного отборочного раунда чемпионата мира-2020 встречалась с командой Азербайджана. Россияне неожиданно уступили сопернику со счетом 3:4, осложнив себе задачу попадания на мировое первенство.

В составе российской команды мячи забили Ромуло (16-я минута), Даниил Давыдов (18-я) и Артем Антошкин (40-я).

В заключительном матче группы С, который состоится в Хорватии 1 февраля, сборная РФ сыграет с хорватскими футболистами, которые ранее оказались сильнее команды Азербайджана со счетом 2:0. Напомним, что в первой встрече россияне разгромили словаков со счетом 7:1.

Источник: Вести



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