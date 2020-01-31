Штрафы за нарушение ПДД увеличат в шесть раз

Минюст снес в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточенные наказания для нарушителей правил дорожного движения.

Штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч могут увеличить в 6 раз — с 500 рублей до 3 тысяч рублей, за превышение на 40−60 км/ч — до 4 тысяч рублей вместо нынешних, а за повторное превышение скорости на 40−60 км/ч до 10 тысяч рублей или лишением прав на год.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет наказываться штрафов в 5 тысяч рублей, нарушителю будет грозить лишение прав на срок до полугода.

Также предлагается увеличить штраф за отказ от медицинского освидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей. За это же нарушение водитель моет быть лишен прав на срок до трех лет.

Минст предлагает ввести накопительную системы нарушений — если водителя три раза и более наказывали за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет. В предложении есть существенная оговорка — система не будет учитывать нарушения, которые будут зафиксированы системами видеофиксакции.

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