Ученица Вольфа Мессинга Ольга Мигунова предсказала серьёзную аварию на съёмках сериала по её роману

Российская целительница, единственная ученица эстрадного артиста и менталиста Вольфа Мессинга Ольга Мигунова, в одном из недавних интервью пояснила о своём учителе и даре. По словам гипнотизёра, она предсказала серьёзную аварию, в которой пострадала Татьяна Чердынцева – актриса, играющая саму целительницу в новом сериале, снятом по сюжету романа «Белый шаман».

Со своим учителем Ольга Мигунова проводила много времени, путешествуя по миру и с его помощью овладевая собственным талантом, передавшимся, скорее всего, по наследству от бабушки, прославившейся травницей, и деда с даром костоправа. О Вольфе Мессинге Мигунова вспоминает, как о требовательном, иногда сложном человеке. У него, как оказалось, были фобии. К примеру, Вольф Григорьевич боялся чёрных котов и лифтов. Ученица многое почерпнула из общения с артистом и нередко предсказывала грядущие неприятные события, хотя и поклялась на могиле матери не вмешиваться в судьбы людей, позволяя идти жизни «своим ходом».



Ольга Мигунова написала автобиографический роман «Белый шаман», на основе которого сняли новый сериал. Роль целительницы в ленте сыграла Татьяна Чердынцева, а Вольфа Мессинга зрители увидят в исполнении актёра Юрия Беляева. Мигунова рассказала, что предупреждала актрису о вероятности попасть в серьёзную аварию на съёмках 13-14 серии, но последняя тогда не поверила, так как с недоверием относится к мистике.

Тем не менее, именно в «спрогнозированный» период артистка попала в ДТП, после которого долго восстанавливалась, а проект даже пришлось на некоторое время приостановить.

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